На мосту в городском парке устанавливают ЛЕД-светильники Сумское КП «Горсвет» обновляет освещение на пешеходном мосту из городского парка на ул. Прокофьева.

Там постоянно били плафоны и перегорали лампы накаливания, так что иногда из полусотни фонарей горели всего пару. Теперь коммунальщики решили заменить старые лампы на ЛЕД-светильники. Однако устанавливают их сверху на столбы, на которых висели плафоны. Выглядит это так, что не все сумчане поняли задумку.

«Вместо того, чтобы установить стационарные белые плафоны вместо разбитых на столбах, местные колхозные чиновники додумались приварить вот такое уродство», - написал сумчанин Ярослав Каранда в Фейсбуке.