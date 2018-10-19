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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29298

На мосту в городском парке устанавливают ЛЕД-светильники

Сумское КП «Горсвет» обновляет освещение на пешеходном мосту из городского парка на ул. Прокофьева.

Фото Ярослава Каранды

Там постоянно били плафоны и перегорали лампы накаливания, так что иногда из полусотни фонарей горели всего пару. Теперь коммунальщики решили заменить старые лампы на ЛЕД-светильники. Однако устанавливают их сверху на столбы, на которых висели плафоны. Выглядит это так, что не все сумчане поняли задумку.

«Вместо того, чтобы установить стационарные белые плафоны вместо разбитых на столбах, местные колхозные чиновники додумались приварить вот такое уродство», - написал сумчанин Ярослав Каранда в Фейсбуке.

Общество Уличное освещение
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