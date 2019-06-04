На Сумщине после укуса овода скончался мужчина

Его укусил овод и его доставляли в больницу после этого неприятного происшествия.
Почему он умер, предстоит выяснить полиции в рамках открытого уголовного производства. Тело направлено в морг. На месте работала следственно-оперативная группа, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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