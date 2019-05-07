В воскресенье ограничат движение транспорта в центре Сум Для обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведением чемпионата Украины по спортивной ходьбе на 20 км в воскресенье, 16 июня, в центре Сум ограничат движение транспорта.

С 07:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта по пр. Шевченко от перекрестка «ул. Набережная р. Сумка - ул. Героев Сумщины - пр-т Шевченко» до перекрестка «ул. Леваневского - пр-т Шевченко - Привокзальная площадь».