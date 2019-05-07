В воскресенье ограничат движение транспорта в центре Сум

С 07:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта по пр. Шевченко от перекрестка «ул. Набережная р. Сумка - ул. Героев Сумщины - пр-т Шевченко» до перекрестка «ул. Леваневского - пр-т Шевченко - Привокзальная площадь».
Из-за проведения текущего ремонта проезжей части по ул. Владимирская (Басы), 14 и 15 июня движение транспорта на участке ул. Римского-Корсакова...
Сегодня, 9 июня, с 9.00 в течение дня, в связи с проведение ремонтных работ, ожидается осложнение движения коммунального транспорта по...
В субботу, 1 июня, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта....
С 31 мая Служба автомобильных дорог Сумской области вводит ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн...
В четверг, 9 мая, состоится ряд торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во...