Сумская студентка выиграла чемпионат Украины по футболу в Первой лиге

В финале сошлись команды ВО «ДЮСШ» г. Винница и ФК «Мариупольчанка» г. Мариуполь. По результатам регулярного сезона, каждая из команд заняла первое место в своей группе, а в полуфинале с одинаковыми счетами 4:1 переиграли своих соперников.
Однако в финальном поединке одна из команд оказалась на голову выше другой. Студентка медицинского института СумГУ Елена Галак в составе ФК «Мариупольчанка» одержала уверенную победу 4:0 и стала чемпионкой первой лиги Украины по женскому футболу.
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