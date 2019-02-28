Сумская студентка выиграла чемпионат Украины по футболу в Первой лиге 12 июня завершился чемпионат Украины по футболу среди женских команд Первой лиги сезона 2018-2019.

В финале сошлись команды ВО «ДЮСШ» г. Винница и ФК «Мариупольчанка» г. Мариуполь. По результатам регулярного сезона, каждая из команд заняла первое место в своей группе, а в полуфинале с одинаковыми счетами 4:1 переиграли своих соперников.

Однако в финальном поединке одна из команд оказалась на голову выше другой. Студентка медицинского института СумГУ Елена Галак в составе ФК «Мариупольчанка» одержала уверенную победу 4:0 и стала чемпионкой первой лиги Украины по женскому футболу.