На Сумщині оголошено конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – українець!» В рамках підготовки та відзначення в Сумській області 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві, управління молоді та спорту спільно з Сумським обласним осередком Національної спілки краєзнавців України упродовж червня – липня 2019 року проводять Обласний конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – українець!».

Конкурс проводиться у двох номінаціях:

- відеоролик;

- соціальний макет.

Головною умовою зйомки та виготовлення соціальної реклами є тематика національно-патріотичного виховання, популяризація українського під спільним гаслом «Я пишаюсь, я – українець!».

Учасниками Конкурсу можуть бути представники учнівської, студентської та трудової молоді, а також творчі групи дітей та молоді, кількість осіб яких не обмежується.

Роботи надаються до управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації до 30 червня 2019 року на електронну адресу: sumy_molod_oda@ukr.net чи за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29.

Положення про конкурс тут.