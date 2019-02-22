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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:522

На Сумщині оголошено конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – українець!»

В рамках підготовки та відзначення в Сумській області 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві, управління молоді та спорту спільно з Сумським обласним осередком Національної спілки краєзнавців України упродовж червня – липня 2019 року проводять Обласний конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – українець!».

Конкурс проводиться у двох номінаціях:

- відеоролик;

- соціальний макет.

Головною умовою зйомки та виготовлення соціальної реклами є тематика національно-патріотичного виховання, популяризація українського під спільним гаслом «Я пишаюсь, я – українець!».

Учасниками Конкурсу можуть бути  представники учнівської, студентської та трудової молоді, а також творчі групи дітей та молоді, кількість осіб яких не обмежується.

Роботи надаються до управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації до 30 червня 2019 року на електронну адресу: sumy_molod_oda@ukr.net чи за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29.

Положення про конкурс тут.

Общество Конкурс Патриотизм
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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