На Сумщині оголошено конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – українець!»

Конкурс проводиться у двох номінаціях:
- відеоролик;
- соціальний макет.
Головною умовою зйомки та виготовлення соціальної реклами є тематика національно-патріотичного виховання, популяризація українського під спільним гаслом «Я пишаюсь, я – українець!».
Учасниками Конкурсу можуть бути представники учнівської, студентської та трудової молоді, а також творчі групи дітей та молоді, кількість осіб яких не обмежується.
Роботи надаються до управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації до 30 червня 2019 року на електронну адресу: sumy_molod_oda@ukr.net чи за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29.
Положення про конкурс тут.
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