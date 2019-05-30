На Сумщине 1762 человека сдавали ВНО по географии В Сумской области тестирование по географии 11 июня учащиеся сдавали на базе 8 пунктов проведения в Сумах и Шостке.

Всего во ВНО приняли участие 1762 человека, что составляет 90,7% от общего количества зарегистрированных (1943 человека, в том числе 75 человек из Новгород-Северского района Черниговской области).

На всех пунктах проведения внешнего независимого оценивания в Сумской области дежурили медицинские работники, представители охраны, работники Национальной полиции. Общественные наблюдатели и лица, уполномоченные на осуществление контроля, отсутствовали.