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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04269

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)

5 июня 53-летняя Бондарь Марина ушла из дома и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

О без вести пропавшей женщине в полицию сообщила ее тетя. Она рассказала, что 5 июня утром ее племянница ушла из дома и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

На ее розыск ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирование, с описанием внешности и фотографией, разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения женщины, опрашивают ее знакомых и соседей.

На вид разыскиваемой 50-55 лет, ростом 155-160 см, худощавого телосложения. Имеет русые с проседью волосы длиной ниже плеч и светлые глаза.

Была одета в коричнево-белую полосатую футболку и черные лосины. Обута в босоножки с черно-белой точкой.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Бондарь Марины Николаевны, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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