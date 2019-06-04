В Шостке женщина сбила двух велосипедистов

Происшествие произошло в Шостке, на выезде из города, около семи часов вечера. Легковой автомобиль «CHERY Elara», за рулем которого находилась 42-летняя женщина, совершил наезд на велосипедистов, которые двигались во встречном направлении. В результате аварии пострадали оба велосипедиста.
Мужчины в возрасте 23-х и 28-ми лет были на «скорой» доставлены в больницу. У старшего из них медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и открытый перелом правого предплечья. Младший отделался ссадинами нижних конечностей.
Сейчас все участники аварии дают объяснения следователям. У них отобраны образцы биоматериала на определение содержания алкоголя в крови. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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