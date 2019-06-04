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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48324

Сумские депутаты отказались строить метро

Сегодня, 13 июня, на сессии Сумского горсовета рассматривалась петиция о строительстве метро в Сумах.

Олег Кривцов

Депутаты не поддержали петицию. «За» было всего 6 голосов, 3 воздержались, 2 –были против. Остальные не голосовали.

Напомним: петиция о строительстве метро буквально за несколько часов собрала рекордное количество подписей – более 400.

Кстати, даже если депутаты поддерживают ту или иную петицию, это совсем не значит, что то, о чем просили сумчане, будет выполнено. Еще в прошлом году депутаты поддержали строительство аквапарка, в этом – ледовой арены…

Общество Метро Петиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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