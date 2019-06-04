Сумские депутаты отказались строить метро

Депутаты не поддержали петицию. «За» было всего 6 голосов, 3 воздержались, 2 –были против. Остальные не голосовали.
Напомним: петиция о строительстве метро буквально за несколько часов собрала рекордное количество подписей – более 400.
Кстати, даже если депутаты поддерживают ту или иную петицию, это совсем не значит, что то, о чем просили сумчане, будет выполнено. Еще в прошлом году депутаты поддержали строительство аквапарка, в этом – ледовой арены…
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