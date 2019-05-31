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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55290

На Басах ограничат движение транспорта

Из-за проведения текущего ремонта проезжей части по ул. Владимирская (Басы), 14 и 15 июня движение транспорта на участке ул. Римского-Корсакова - ул. Санаторная будет ограничено.

Поэтому в пятницу и субботу с 7:00 до 20:00 коммунальные автобусы будут курсировать по частично измененным маршрутам:

- №59, № 59 А, № 63: ул. Владимирская - ул. Римского-Корсакова-ул. Куприна - пер. Санаторный - ул. Санаторная - дальше по основному маршруту следования;

- № 58А: ул. Римского-Корсакова - ул. Куприна - пер. Санаторный - ул. Санаторная - дальше по основному маршруту следования.

Изменения маршрута актуальны в обоих направлениях движения транспорта.

Общество Изменение маршрутов Ограничение движения
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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