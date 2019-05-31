На Басах ограничат движение транспорта

Поэтому в пятницу и субботу с 7:00 до 20:00 коммунальные автобусы будут курсировать по частично измененным маршрутам:
- №59, № 59 А, № 63: ул. Владимирская - ул. Римского-Корсакова-ул. Куприна - пер. Санаторный - ул. Санаторная - дальше по основному маршруту следования;
- № 58А: ул. Римского-Корсакова - ул. Куприна - пер. Санаторный - ул. Санаторная - дальше по основному маршруту следования.
Изменения маршрута актуальны в обоих направлениях движения транспорта.
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