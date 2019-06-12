Чиновника Лебединской мэрии поймали на взятке На Сумщине разоблачили начальника отдела Лебединского городского совета на взятке в 10 тыс. грн.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области и следственным управлением Нацполиции в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины задокументирована преступная деятельность начальника отдела Лебединского городского совета.

В частности, указанный служащий требовал 10 тыс. грн неправомерной выгоды от физического лица за выдачу разрешительных документов на установление развлекательных площадок вблизи парка в г. Лебедин.

Правоохранителями также задокументирован факт получения начальником отдела аванса в размере 5 тыс. грн. В то же время проведен ряд обысков у служебных лиц городского совета с целью изъятия документов, имеющих значение для следствия.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении указанном начальнику отдела и отстранения его от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.