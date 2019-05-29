У Сумах проведуть акцію «Місто проти наркотиків»

Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» 22 червня о 10.00 починає акцію «Місто проти наркотиків» в Сумах. Збирають молодь для знищення надписів з рекламою інтернет-адрес продавців наркотиків. Місце збору- сквер Щастя (біля Макдональдсу).
Более четырехсот конопляных кустов обнаружили и изъяли из частной усадьбы работники Ямпольского отделение полиции....
Во время отработки вызова сотрудники Управления патрульной полиции в домохозяйстве 29-летнего сумчанина обнаружили незаконный посев конопли....
Патрульные инспекторы обнаружили несовершеннолетнего парня в состоянии сильного опьянения и еще, вероятно, с наркотическим веществом....
В рамках операции «Оружие и взрывчатка» правоохранители провели санкционированный обыск и нашли во дворе 35-летнего мужчины пистолет, патроны к нему...
6 лет проведет за решеткой мужчина, который пытался передать товарищу в СИЗО наркотическое средство....