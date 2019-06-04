У Сумах проведуть акцію «Місто проти наркотиків»

Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» 22 червня о 10.00 починає акцію «Місто проти наркотиків» в Сумах. Збирають молодь для знищення надписів з рекламою інтернет-адрес продавців наркотиків. Місце збору- сквер Щастя (біля Макдональдсу).
Достаточно часто на заборах или зданиях можно увидеть нарисованную рекламу нарковеществ. Правонарушители наносят ее очень быстро, поэтому разыскать такого «художника»...
В Сумах прекращена масштабная деятельность группы лиц в сфере незаконнного оборота наркотических средств....
Відокремлений підрозділ Всеукраїнської Спілки «Побратими України» 22-23 червня проведе акцію «Місто проти наркотиків»....
Более четырехсот конопляных кустов обнаружили и изъяли из частной усадьбы работники Ямпольского отделение полиции....
Во время отработки вызова сотрудники Управления патрульной полиции в домохозяйстве 29-летнего сумчанина обнаружили незаконный посев конопли....