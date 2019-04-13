Сумские студентки завоевали лицензии на Олимпиаду

Таким образом девушки получили командную путевку на Олимпиаду. Двое из трех – Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова - студентки Сумского педуниверситета.
27-31 мая во Львове прошли соревнования Всеукраинской универсиады по стрельбе из лука....
4 мая во Львове завершились открытые всеукраинские соревнования «Олимпийские надежды» по стрельбе из лука....
19-24 апреля в новой Каховке проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука....
15-18 апреля в Новой Каховке проходил чемпионат Украины среди ДЮСШ, ШВСМ, спортклубов....
9-13 апреля в Бухаресте проходили соревнования Европейского Гран-при по стрельбе из лука....