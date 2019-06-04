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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39143

Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой в Сумах

Водитель грузовика ГАЗ получил травмы в результате столкновения с маршрутным авто.

13 июня, около 8:00 утра, патрульные инспекторы получили сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло на улице Роменской.

Прибыв на место, патрульные обнаружили два поврежденных транспортные средства - ГАЗ и Рута.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ, не выбрав безопасную скорость в движении и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с маршрутным транспортным средством Рута, двигавшимся впереди.

В результате ДТП 55-летний водитель ГАЗ получил телесные повреждения. Медики доставили его в больницу для оказания медицинской помощи.

Инспекторы огородили место происшествия и вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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