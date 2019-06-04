Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой в Сумах Водитель грузовика ГАЗ получил травмы в результате столкновения с маршрутным авто.

13 июня, около 8:00 утра, патрульные инспекторы получили сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло на улице Роменской.

Прибыв на место, патрульные обнаружили два поврежденных транспортные средства - ГАЗ и Рута.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ, не выбрав безопасную скорость в движении и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с маршрутным транспортным средством Рута, двигавшимся впереди.

В результате ДТП 55-летний водитель ГАЗ получил телесные повреждения. Медики доставили его в больницу для оказания медицинской помощи.

Инспекторы огородили место происшествия и вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.