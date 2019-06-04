Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой в Сумах

13 июня, около 8:00 утра, патрульные инспекторы получили сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло на улице Роменской.
Прибыв на место, патрульные обнаружили два поврежденных транспортные средства - ГАЗ и Рута.
По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ, не выбрав безопасную скорость в движении и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с маршрутным транспортным средством Рута, двигавшимся впереди.
В результате ДТП 55-летний водитель ГАЗ получил телесные повреждения. Медики доставили его в больницу для оказания медицинской помощи.
Инспекторы огородили место происшествия и вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.
В результате наезда автомобиля пострадали двое велосипедистов, которые с телесными повреждениями различной степени тяжести доставила в больницу «скорая»....
Сегодня утром на ул. Роменская произошло ДТП....
«Прокуратурой Сумской области в понедельник, 10 июня 2019, сообщено о подозрении полицейскому роты №3 батальона управления патрульной полиции в Сумской...
Благодаря неравнодушному сумчанину патрульные смогли найти водителя, который совершил ДТП и покинул место происшествия....
В служебном авто Сумского облсовета сегодня, 9 июня, под Тростянцом погиб заместитель начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко...