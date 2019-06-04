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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23381

На Сумщине конфликт между двумя родственниками закончился убийством

Работники Бурынского отделения полиции выяснили: ссора возникла из-за спиртного.

Об убийстве 40-летнего жителя одного из сел Бурынского района в полицию сообщила местная медработница.

На сообщение выехала следственно-оперативная группа полиции. Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели на полу в комнате окровавленное тело мужчины. С первого взгляда было понятно - его несколько раз ударили по голове тяжелым предметом. Полицейские начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить лицо, причастное к убийству, и выяснить мотивы и обстоятельства совершенного.

Уже во время первоочередных следственных действий подозрение в совершении убийства упала на родственника погибшего. Как выяснилось, 40-летний потерпевший и 42-летний подозреваемый познакомились несколько лет назад в местах лишения свободы, где они вместе отбывали наказание. Затем, освободившись, вместе вернулись на Бурынщину, где у младшего приятеля проживала семья, и через некоторое время старший женился на племяннице своего товарища. В тот день он пришел в гости к родственнику, они долго сидели за рюмкой, и, наконец, из-за алкоголя возник конфликт. Пьяную драку разняли два других родственника хозяина, которые как раз подоспели в разгар потасовки, и нетрезвый гость ушел. Через некоторое время пострадавший лег спать, а его родственники пошли к соседу за сигаретами. Когда же вернулись через 20 минут, застали того уже окровавленным, с разбитой головой и при последнем издыхании. Именно они позвали местного медика, которая констатировала смерть мужчины и сообщила об этом в полицию.

Работники полиции разыскали подозреваемого у того дома и изъяли из печки остатки его одежды со следами крови. К тому же, свидетели указывают, что подозреваемый, возвращаясь домой гужевым транспортом, дорогой просил остановку возле дома, где произошла ссора, и вернулся через 10-15 минут. Как небезосновательно считают следователи, именно он, выбрав удобное время, когда никого другого из взрослых не было в доме, нанес родственнику смертельные удары топором. К тому же, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он не заметил 4-летнего мальчика, который был рядом со спящим отцом, и случайного задел того. Ребенка осмотрели врачи и после оказания необходимой помощи без госпитализации отпустили с матерью домой.

В рамках открытого по ч.1 ст. 115 УК Украины уголовного производства задержанному уже объявлено уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынский район Убийство
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