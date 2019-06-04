В Сумах пытались украсть бронзового кота

Об этом сообщил сумской архитектор Владимир Быков в Фейсбуке.
«Попытка украсть кота не удалась!!! Спасибо не безразличным сумчанам позвонившим мне. Кот закреплён ещё сильнее», - написал он.
Напомним: это копия кота экс-мэра Сум Геннадия Минаева.
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