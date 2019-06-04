Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44468

В Сумах пытались украсть бронзового кота

В Покровском сквере неизвестные пытались украсть фигуру кота возле Дамы с зонтиком.

Об этом сообщил сумской архитектор Владимир Быков в Фейсбуке.

«Попытка украсть кота не удалась!!! Спасибо не безразличным сумчанам позвонившим мне. Кот закреплён ещё сильнее», - написал он.

Напомним: это копия кота экс-мэра Сум Геннадия Минаева.

Право Кража Памятник коту
view counter

По тематике

11.06.2019 08:45

В Шостке полицейские разыскали украденный у школьницы мобильный

Одиннадцатилетняя девочка вернулась из школы без своего гаджета, который исчез при неизвестных обстоятельствах....

10.06.2019 16:15

В Шостке 18-летнего вора поймали на горячем

Пытаясь найти деньги на свои нужды, 18-летний юноша повредил дизельный генератор учебного заведения и похитил оттуда медную топливную трубку....

В Сумах средь бела дня украли куст роз под окнами мэрии
08.06.2019 13:38

В Сумах средь бела дня украли куст роз под окнами мэрии

Сегодня, 8 июня, с клумбы на пл. Независимости двое неизвестных украли куст розы....

В Сумах поймали воровку с двумя батареями
07.06.2019 17:00

В Сумах поймали воровку с двумя батареями

Патрульные задержали женщину, которая, вероятно, причастна к совершению кражи....

04.06.2019 17:51

На Сумщине украли футбольные ворота

За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла пять краж чужого имущества....

Новости

Зеленский назначил и.о. губернатора Сумщины
11.06.2019 17:05
Президент уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА
11.06.2019 16:07
В Сумах начали ремонт Альтанки раньше, чем заключили договор
Сегодня 17:31
Сумские студентки завоевали лицензии на Олимпиаду
Сегодня 16:50
В Сумах пытались украсть бронзового кота
Сегодня 16:44
На Сумщине конфликт между двумя родственниками закончился убийством
Сегодня 16:23
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)
Сегодня 16:04
Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой в Сумах
Сегодня 15:39
На Сумщине 1762 человека сдавали ВНО по географии
Сегодня 15:30
На Сумщині оголошено конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – українець!»
Сегодня 14:52
Похитители-неудачники, которые угнали такси с водителем, проведут за решеткой 4,5 года
Сегодня 14:43
Сумчан запрошують на презентацію книжки Євгенії Сенік «Будинок із сірників»
Сегодня 14:07
view counter
view counter

Статьи

Мемориал воинам АТО: трудности передачи
Сегодня 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
Сегодня 09:22
Пока не позеленеют
Вчера 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 2
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.