В Сумах пытались украсть бронзового кота В Покровском сквере неизвестные пытались украсть фигуру кота возле Дамы с зонтиком.

Об этом сообщил сумской архитектор Владимир Быков в Фейсбуке.

«Попытка украсть кота не удалась!!! Спасибо не безразличным сумчанам позвонившим мне. Кот закреплён ещё сильнее», - написал он.

Напомним: это копия кота экс-мэра Сум Геннадия Минаева.