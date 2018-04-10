В Сумах начали ремонт Альтанки раньше, чем заключили договор

Согласно данным в системе Prozorro, департамент инфраструктуры заключил договор с ЧП «Гольфстрим» на текущий ремонт Альтанки почти за 200 тыс.грн. Что интересно, работы должны быть выполнены с 15 мая до 1 августа 2019 года. Начались же они в конце мая, когда договор еще не был подписан. То есть рабочие приступили к работе над памятником архитектуры местного значения раньше, чем был проведен тендер.
Напомним: еще два года назад заговорили о реставрации Альтанки. В прошлом году уже заказали проектно-сметную документацию за четверть миллиона гривен, даже проводили торги на саму реставрацию на 3,6 млн грн, однако они не состоялись. Не нашлось желающих. Тогда говорили, что в Украине есть всего одна фирма, которая может выполнить подобные работы, тем более с памятником архитектуры. Однако она нарасхват.
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