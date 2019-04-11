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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У сумского междугородного перевозчика провели обыск (видео)

Сумских предпринимателей, организующих междугородние перевозки, обыскивает полиция.

У сумского автомобильные перевозчика - компании «САНАВТО» провели обыски и изъяли документы. Действовали в рамках уголовного производства, открытого в апреле этого года, говорится в сюжете UA:СУМИ. Об этом рассказал старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких:

«Относительно сумских перевозчиков открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины это «Подделка документов, печатей и бланков». Ведется досудебное расследование, проводятся все необходимые следственные действия».

Как указано в Постановлении Ковпаковского районного суда города Сумы от 21 мая этого года, которое позволило следователям провести обыски и изъять документы, полиция подозревает перевозчика в регулярных пассажирских перевозках. Директор фирмы «САНАВТО» Ирина Одновьюненко, которая организует пассажирские междугородние перевозки, говорит, что полиция с нарушениями провела обыск в ее офисе:

«У меня в понедельник в офисе был обыск. Я в девять утра пришла на работу, меня уже ждали восемь человек. Они у меня пробыли с девяти до половины первого, изъяли некоторые документы и ушли. Мой адвокат, я без адвоката их не пустила, нашел очень много нарушений и по протоколу, и по тому, как они пришли. И юристы, и адвокаты наши решили, что мы будем писать дальше».

Сейчас в Сумах работают три фирмы по предоставлению информационных услуг по нерегулярным пассажирским перевозкам: «САНАВТО», «Сервис-Люкс» и «Элит-экспресс». Руководители двух других - Анжелика Коваленко и Маргарита Головань общаться не стали.

Напомним: сейчас идет следствие по делу порезанных шин автобусов этих перевозчиков, которое произошло на рассвете 3 октября прошлого года. 20 июня в суде состоится слушание по этому делу - четырем мужчинам следствие инкриминирует две статьи: «Противодействие законной хозяйственной деятельности» и «Хулиганство».

Право Междугородние перевозки Обыск Санавто
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