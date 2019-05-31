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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сдали последний тест ВНО

На Сумщине последний тест ВНО составили 82% зарегистрированных.

Абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по химии - последний тест нынешней сессии. В области работало два пункта тестирования: в Сумском государственном университете и Сумском государственном педагогическом университете, говорится в сюжете UA:CУМИ.

В Сумском государственном педагогическом университете зарегистрировалось 180 будущих абитуриентов. В Сумском государственном университете внешнее независимое оценивание сдавали 178 будущих абитуриентов. Два с половиной часа выпускники выполняли пятьдесят два задания.

На внешнее независимое оценивание по химии в Сумской области зарегистрировалось 410 участников. Не явился 71 будущий абитуриент. Соответственно на пункты тестирования пришло 82,3 процента от общего количества зарегистрированных. Не зафиксировано ни одного нарушения и обращений к медицинским работникам. Об этом рассказала куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова.

Результаты нынешнего ВНО по химии будут известны 25 июня. Именно тогда обнародуют баллы по географии и истории Украины. 14 июня обнародуют баллы, которые набрали абитуриенты, по украинскому языку и литературе, математике и физике; 20 июня – по иностранным языкам и биологии.

Дополнительная сессия ВНО для зарегистрированных будущих абитуриентов Сумской, Полтавской и Харьковской областей состоится в Харькове с 26 июня по 11 июля.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, в этом году внешнее независимое оценивание по всей Украине зарегистрировалось более 350 тыс. абитуриентов (354051). Это на 18 тыс. (18,208) больше, чем в прошлом году.

Будущие абитуриенты чаще всего выбирали украинский язык и литературу, историю Украины и математику.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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