В Сумах из-за ДТП остановились троллейбусы Несколько троллейбусов не могут проехать из-за аварии, которая произошла на ул. Герасима Кондратьева.

Из-за ДТП, произошедшего на ул. Г. Кондратьева троллейбусы № 3, 4 и 8 временно приостановили движение в направлении центра города (на период оформления аварии работниками патрульной полиции), сообщили в КП «Электроавтотранс».