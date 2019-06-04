В Сумах из-за ДТП остановились троллейбусы

Из-за ДТП, произошедшего на ул. Г. Кондратьева троллейбусы № 3, 4 и 8 временно приостановили движение в направлении центра города (на период оформления аварии работниками патрульной полиции), сообщили в КП «Электроавтотранс».
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