На Сумщине создали еще одну ОТГ На Сумщине создана третья объединенная громада вокруг города областного значения.

На сессии Конотопского городского совета было принято окончательное решение о добровольном присоединении Подлипненской сельской территориальной громады. Подлипненский сельсовет принял подобное решение раньше, на сессии 30 мая.

Это означает завершение процедуры присоединения в соответствии с Законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и создание Конотопской городской объединенной территориальной громады. Новая ОТГ, в состав которой вошли город Конотоп и села Подлипное, Калиновка, Лобковка, стала третьей объединенной громадой Сумщины, созданной вокруг города областного значения. Другими ОТГ, созданными вокруг городов областного значения нашей области, является Сумская и Шосткинская объединенные громады.

После создания Конотопской городской ОТГ в Сумской области будет работать 32 объединенные громады, в 4 новых ОТГ - Белопольской, Липоводолинской, Ричкивской и Сынивской выборы глав и депутатов назначены на 30 июня 2019 года, а еще 2 - Путивльская и Терновская - ждут назначение первых выборов.