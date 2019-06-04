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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10469

На Сумщине создали еще одну ОТГ

На Сумщине создана третья объединенная громада вокруг города областного значения.

На сессии Конотопского городского совета было принято окончательное решение о добровольном присоединении Подлипненской сельской территориальной громады. Подлипненский сельсовет принял подобное решение раньше, на сессии 30 мая.

Это означает завершение процедуры присоединения в соответствии с Законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и создание Конотопской городской объединенной территориальной громады. Новая ОТГ, в состав которой вошли город Конотоп и села Подлипное, Калиновка, Лобковка, стала третьей объединенной громадой Сумщины, созданной вокруг города областного значения. Другими ОТГ, созданными вокруг городов областного значения нашей области, является Сумская и Шосткинская объединенные громады.

После создания Конотопской городской ОТГ в Сумской области будет работать 32 объединенные громады, в 4 новых ОТГ - Белопольской, Липоводолинской, Ричкивской и Сынивской выборы глав и депутатов назначены на 30 июня 2019 года, а еще 2 - Путивльская и Терновская - ждут назначение первых выборов.

Политика Конотоп Конотопская ОТГ ОТГ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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