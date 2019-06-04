Сумские аматоры узнали соперника по полуфиналу чемпионата Украины В Киеве состоялась жеребьевка полуфиналов чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд.

Согласно жребию, ФК «Виктория» из Николаевки Белополського района будет играть с командой ФК «Малинск» с Ривненщины. Вторая пара - «ВПК-Агро» (Шевченковка, Днепропетровская обл.) – «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.).

Первый матч «Виктория» сыграет на домашнем поле 17 июня в 17:00. Ответный матч будет 23 июня.