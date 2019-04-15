В Сумах ветераны разыграли чемпионат области по шахматам

Шахматисты соревновались в двух возрастных категориях - 1954 г.р. и старше и 1955-1969 годы. В турнире приняли участие более 20 представителей из Сум, Бурыни, Конотопа, Кролевца, Краснопольского и Сумского райнов.
В старшей группе чемпионом стал Владимир Тихоновский с результатом 7,5 очков. Вторую и третью позицию заняли Владимир Федченко и Михаил Пивнев. В младшей группе лидером стал Николай Семенов, набравший в 9-ти турах 5 очков. На второй и третьей позиции Вячеслав Немыкин и Сергей Панченко.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и сувенирами. Отметили ткже самых старших участников - 80-летних Анатолия Каца (Кролевец) и Владимира Рыжова.
В первый день лета в сквер Шевченко в Сумах прошел турнир по шахматам....
9-12 мая в Глухове проходил представительный турнир по шахматам «Гетманская столица»....
18 мая в Сумах пройдет областная Гимназиада по шахматам на кубок ректора СумГУ....
20 апреля в клубе «Интеллект» СумГУ Федерация шахмат Сумской области при поддержке управления молодежи и спорта ОГА провела турнир по...
14 апреля закончился открытый командный чемпионат г.Сумы среди школьников....