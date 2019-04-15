В Сумах ветераны разыграли чемпионат области по шахматам 7-13 июня в клубе «Интеллект» СумГУ проходил чемпионат области в номинации классические шахматы среди ветеранов.

Шахматисты соревновались в двух возрастных категориях - 1954 г.р. и старше и 1955-1969 годы. В турнире приняли участие более 20 представителей из Сум, Бурыни, Конотопа, Кролевца, Краснопольского и Сумского райнов.

В старшей группе чемпионом стал Владимир Тихоновский с результатом 7,5 очков. Вторую и третью позицию заняли Владимир Федченко и Михаил Пивнев. В младшей группе лидером стал Николай Семенов, набравший в 9-ти турах 5 очков. На второй и третьей позиции Вячеслав Немыкин и Сергей Панченко.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и сувенирами. Отметили ткже самых старших участников - 80-летних Анатолия Каца (Кролевец) и Владимира Рыжова.