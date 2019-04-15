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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19238

В Сумах ветераны разыграли чемпионат области по шахматам

7-13 июня в клубе «Интеллект» СумГУ проходил чемпионат области в номинации классические шахматы среди ветеранов.

Шахматисты соревновались в двух возрастных категориях - 1954 г.р. и старше и 1955-1969 годы. В турнире приняли участие более 20 представителей из Сум, Бурыни, Конотопа, Кролевца, Краснопольского и Сумского райнов.

В старшей группе чемпионом стал Владимир Тихоновский с результатом 7,5 очков. Вторую и третью позицию заняли Владимир Федченко и Михаил Пивнев. В младшей группе лидером стал Николай Семенов, набравший в 9-ти турах 5 очков. На второй и третьей позиции Вячеслав Немыкин и Сергей Панченко.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и сувенирами. Отметили ткже самых старших участников - 80-летних Анатолия Каца (Кролевец) и Владимира Рыжова.

Спорт Шахматы
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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