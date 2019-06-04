Кто из сумчан сегодня без воды

В связи с аварийно-ремонтными работами по ул. Харьковская, 5/1 сегодня, 14 июня, в 09:00 прекращено водоснабжение домов от №1 по № 25 по ул. Харьковская.
Также из-за порыва водосети диаметром 150 мм по ул. Гамалия, 31 в 09:30 прекращена подача воды в дома по ул. Гамалия.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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