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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27457

В воскресенье городской пассажирский транспорт на 4 часа изменит маршруты

В ближайшее воскресенье, 16 июня, в Сумах изменят некоторые маршруты городского пассажирского транспорта.

Связано это с проведением чемпионата Украины по спортивной ходьбе на 20 км среди взрослых и молодежи. Участники соревнований будут двигаться по проспекту Шевченко от перекрестка «ул. Набережная р. Сумки - ул. Героев Сумщины - проспект Шевченко» до перекрестка «ул. Леваневского - проспект Шевченко - Привокзальная площадь».

Поэтому с 7:00 до 11:00 троллейбусы № 3 и № 4 будут курсировать по ул. Троицкая, разворачиваясь на остановке «Железнодорожный вокзал».

Частные автобусы № 12, № 14, № 22, № 24, № 55 будут курсировать по ул. Горького.

Общество Изменение маршрутов
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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