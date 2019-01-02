В воскресенье городской пассажирский транспорт на 4 часа изменит маршруты

Связано это с проведением чемпионата Украины по спортивной ходьбе на 20 км среди взрослых и молодежи. Участники соревнований будут двигаться по проспекту Шевченко от перекрестка «ул. Набережная р. Сумки - ул. Героев Сумщины - проспект Шевченко» до перекрестка «ул. Леваневского - проспект Шевченко - Привокзальная площадь».
Поэтому с 7:00 до 11:00 троллейбусы № 3 и № 4 будут курсировать по ул. Троицкая, разворачиваясь на остановке «Железнодорожный вокзал».
Частные автобусы № 12, № 14, № 22, № 24, № 55 будут курсировать по ул. Горького.
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