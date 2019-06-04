В Сумах в аварию попала очередная маршрутка

По данным патрульной полиции, девушка, управлявшая легковым автомобилем, пыталась быстро «проскочить» между маршруткой №17А и грузовиком, что и стало предпосылкой аварии – она столкнулась с обоими. Пострадавших нет. Участники ДТП составили европротокол.
Женщину с многочисленными травмами доставила в больницу бригада неотложной медицинской помощи....
Несколько троллейбусов не могут проехать из-за аварии, которая произошла на ул. Герасима Кондратьева....
Водитель грузовика ГАЗ получил травмы в результате столкновения с маршрутным авто....
В результате наезда автомобиля пострадали двое велосипедистов, которые с телесными повреждениями различной степени тяжести доставила в больницу «скорая»....
Сегодня утром на ул. Роменская произошло ДТП....