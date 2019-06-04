На Сумщине рецидивисту грозит еще 8 лет за убийство

Событие произошло в г. Конотоп 5 апреля 2019 года. Трое мужчин в течение дня распивали спиртные напитки. Когда все уже были изрядно навеселе, между двумя из них возникла ссора, которая затем переросла в драку. Обвиняемый несколько раз ударил 53-летнего хозяина квартиры, потерпевший упал на пол и умер. Согласно заключению медиков, его смерть наступила от закрытой травмы грудной клетки в результате падения.
«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 119 (убийство, совершенное по неосторожности) УК Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Елена Удод.
Как выяснилось, обвиняемый имеет богатое криминальное прошлое. Он уже дважды был осужден за нанесение телесных повреждений и угон авто. Более того, на время следствия он получил еще один приговор, по которому он осужден к 5 годам лишения свободы. Напоминим: именно этот человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил незнакомца ножницами в живот. Пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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