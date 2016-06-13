Пасечники Сумщины вновь пострадали от гибели пчёл 52 пчеловода из Бачевска, Сопыча, Толстодубового и Коренька Глуховского района Сумской области сообщили о массовой гибели пчёл.

По предварительным подсчётам, пасеки лишились более 700 пчелосемей. По словам пасечника Николая Руденко из Вольной Слободы, у него в 50 ульях вымерла почти половина пчёл. 4-5 июня работники ООО «Глухов-Агроинвест» обрабатывали поля сои в Бачевске без предупреждения, говорит пчеловод, пишет Fermer.Blog.

«Пчёлы возвращались домой и падали. Уверены, что радиус испарений задел и рапс, и акацию, и липу рядом. Для нас это беда. Что теперь делать с мёдом, можно ли его употреблять? Вопросов много... Главное — кто возместит убытки? «Агроинвест» отказывается признать свою вину, нам ничего не компенсирует», — отметил пчеловод. Падёж насекомых продолжался несколько дней, поэтому пчеловоды собрались и заблокировали выезд техники агрохозяйства, которая должна была обработать поле. Написали жалобы в райгосадминистрацию, санстанцию. Подписались несколько десятков человек, которые требуют найти виновных. Пасечники провели встречу с руководством компании. По словам генерального директора агропредприятия Николая Богайчика, это первый такой случай в обществе, но их специалисты не готовы подтвердить вину.«Мы как никто заинтересованы выяснить правду. Ждём результатов экспертизы. Там всё неоднозначно. Мы обрабатывали проверенным средством, предупреждали сельсовет. Пчёлы падают или сразу все, или никогда. Здесь же неделю насекомые ежедневно погибают. Там и «Добробут» поля обрабатывал, и частные хозяева, а обвинили «Агроинвест». Мы отправили на анализ и сою, и пчёл», — отметил Николай Богайчик. Он также добавил, что из-за блокирования техники предприятие может потерять урожай, потому что гусеница уже доедает растения. Сельский голова села Сопычь Василий Ушачов подтвердил, что «Агроинвест» предупреждал о работах, работали ночью. Сейчас пасечники планируют заказать отдельную экспертизу.