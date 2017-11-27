В городском парке меняют чугунные столбы на бетонные? В Сумском городском парке им. И.Кожедба меняют старые чугунные столбы на бетонные.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет сумской архитектор Сергей Винтоняк.

«Не успел город отойти от «покраски» Альтанки, как грянул новый «шедевр» от архитектуры города (((( Быстрыми темпами проводится демонтаж старых ЧУГУННЫХ фонарных столбов с литыми декоративными элементами в городском парке!!!!!! А меняют на «элегантные» бетонные !!!!!! Такие столбы стоят около ферм и коровников в сёлах. Что происходит? Куда катимся?» - задает риторический вопрос архитектор.