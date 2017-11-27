Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38428

В городском парке меняют чугунные столбы на бетонные?

В Сумском городском парке им. И.Кожедба меняют старые чугунные столбы на бетонные.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет сумской архитектор Сергей Винтоняк.

«Не успел город отойти от «покраски» Альтанки, как грянул новый «шедевр» от архитектуры города (((( Быстрыми темпами проводится демонтаж старых ЧУГУННЫХ фонарных столбов с литыми декоративными элементами в городском парке!!!!!! А меняют на «элегантные» бетонные !!!!!! Такие столбы стоят около ферм и коровников в сёлах. Что происходит? Куда катимся?» - задает риторический вопрос архитектор.

Общество Городской парк Столбы Фонари
view counter

По тематике

Прокуратура отсудила землю в Сумском городском парке
21.11.2018 16:31

Прокуратура отсудила землю в Сумском городском парке

По иску прокуратуры вынесено судебное решение о возвращении территориальной громаде Сум земельных участков в парке культуры и отдыха им. И.Н....

Кто укорачивает жизнь контактным опорам, выяснила энергослужба сумского «Электроавтотранса»
21.11.2018 15:49

Кто укорачивает жизнь контактным опорам, выяснила энергослужба сумского «Электроавтотранса»

Реклама - не только двигатель прогресса, но и одна из причин разрушения опор, - к такому выводу пришли специалисты энергослужбы...

Сумские коммунальщики вернули фонари на мосту
24.07.2018 18:26

Сумские коммунальщики вернули фонари на мосту

Бригады КП «Горсвет» установили на пешеходном мосту через Псел в районе «Здыбанки» 15 из 26 фонарей....

07.05.2018 09:51

Освещение в городском парке обещают отремонтировать уже в этом году

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко....

27.11.2017 10:04

В городском парке сделают освещение за 1,5 млн грн

На восстановление освещение в городком парке им. И.Кожедуба необходимо 1,5 млн грн....

Новости

Зеленский назначил и.о. губернатора Сумщины
11.06.2019 17:05
Президент уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА
11.06.2019 16:07
В центре Сум средь бела дня двое напали с молотком на жителя Сумщины (видео)
Сегодня 14:46
В Лебедине полицейские раскрыли два грабежа
Сегодня 14:05
На Сумщині рятувальники долучились до Всесвітнього дня донора крові
Сегодня 14:00
В Сумах ветераны разыграли чемпионат области по шахматам
Сегодня 13:19
В Шостке в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла
Сегодня 12:47
Сумские судомоделисты отличились в Польше
Сегодня 12:46
В городском парке меняют чугунные столбы на бетонные?
Сегодня 12:38
На Сумщине рецидивисту грозит еще 8 лет за убийство
Сегодня 12:13
В Сумах в аварию попала очередная маршрутка
Сегодня 12:07
У Сумах пройде навчальна презентація «Підтримка підприємців у Сумах»
Сегодня 11:59
view counter
view counter

Статьи

Мемориал воинам АТО: трудности передачи
Вчера 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
Вчера 09:22
Пока не позеленеют
12.06.2019 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 3
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.