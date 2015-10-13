Сумские судомоделисты отличились в Польше

В соревнованиях принимали участие почти 50 спортсменов из 8 стран. На соревнованиях традиционно приглашаются сильнейшие спортсмены Европы, выступающие в классах гоночных судомоделей с электрическим двигателем. Сумскую область представляли двое участников - Павел Руденко и его дочь Евгения. В разделе мини-моно Евгения заняла 3-е место.
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