Сумские судомоделисты отличились в Польше 7-9 июня в Польше проходили международные соревнования по судомодельному спорту - IV Tenshock CUP Lesznowola 2019.

В соревнованиях принимали участие почти 50 спортсменов из 8 стран. На соревнованиях традиционно приглашаются сильнейшие спортсмены Европы, выступающие в классах гоночных судомоделей с электрическим двигателем. Сумскую область представляли двое участников - Павел Руденко и его дочь Евгения. В разделе мини-моно Евгения заняла 3-е место.