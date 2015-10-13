Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46320

Сумские судомоделисты отличились в Польше

7-9 июня в Польше проходили международные соревнования по судомодельному спорту - IV Tenshock CUP Lesznowola 2019.

В соревнованиях принимали участие почти 50 спортсменов из 8 стран. На соревнованиях традиционно приглашаются сильнейшие спортсмены Европы, выступающие в классах гоночных судомоделей с электрическим двигателем. Сумскую область представляли двое участников - Павел Руденко и его дочь Евгения. В разделе мини-моно Евгения заняла 3-е место.

Спорт Судомодельный спорт
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В Сумах состоялись Всеукраинские соревнования по судомодельному спорту
04.01.2019 10:42

В Сумах состоялись Всеукраинские соревнования по судомодельному спорту

В конце декабря в бассейне «Олимпийский» Сумского государственного университета состоялись традиционные Всеукраинские открытые соревнования по судомодельному спорту....

Глуховчанин стал чемпионом мира по судомодельному спорту
16.08.2018 11:48

Глуховчанин стал чемпионом мира по судомодельному спорту

Первый юниорский чемпионат мира по судомодельного спорту в классе радиоуправляемых моделей состоялся в Варшаве....

В Сумах состоялся открытый кубок по судомодельному спорту
27.12.2017 14:41

В Сумах состоялся открытый кубок по судомодельному спорту

23-24 декабря в бассейне общежития-гостиницы СумГУ прошли соревнования на Кубок Сумского государственного университета по судомодельному спорту....

В Сумах прошли соревнования радиоуправляемых кораблей
23.12.2016 13:17

В Сумах прошли соревнования радиоуправляемых кораблей

Состоялись всеукраинские соревнования по гонкам радиоуправляемых моделей лодок «Кубок СумГУ-2016»....

Глуховские судомоделисты стали чемпионами Украины
13.10.2015 16:25

Глуховские судомоделисты стали чемпионами Украины

В Николаев проходили всеукраинские соревнования по судомодельному спорту в классе «Морской бой»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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