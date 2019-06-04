В Шостке в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла Женщину с многочисленными травмами доставила в больницу бригада неотложной медицинской помощи.

Происшествие произошло около шести вечера 13 июня в Шостке. На перекрестке столкнулись автомобиль «ГАЗель» и мотоцикл «Mustang». За рулем обоих транспортных средств находились местные жители, мужчины в возрасте соответственно 42-х и 38-ми лет.

В результате аварии пострадала 36-летняя пассажирка мототранспорта. Ее с многочисленными переломами ноги доставила в больницу «скорая».

Сейчас все участники события дают свои объяснения следователям. У них отобраны образцы биоматериала на определение содержания алкоголя в крови. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.