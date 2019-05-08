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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05230

В Лебедине полицейские раскрыли два грабежа

В первом случае жертвой преступления стал уличный прохожий, во втором - отдыхающий кафе.

13 июня в Лебединское отделение полиции обратился 26-летний мужчина с заявлением о грабеже. Работники сектора реагирования патрульной полиции, прибыв на место происшествия, выяснили, что потерпевший поздно ночью с дорогим телефоном в руках шел по улице и слушал музыку. Неожиданно к нему подскочил неизвестный, выхватил телефон с наушниками и бросился наутек. Имея приметы грабителя и зная направление его движения, полицейские обследовали местность, и очень скоро нашли подозреваемого, задержали его и в присутствии понятых изъяли телефон, который потерпевший узнал. Злоумышленником оказался 18-летний местный житель.

В тот же день, но уже в днем, в одном из развлекательных заведений в центре Лебедина один из посетителей открыто отобрал у другого посетителя дорогой мобильный телефон. Однако убежать далеко после совершения ограбления ему не удалось. 25-летнего злоумышленника оперативно разыскали и задержали сотрудники сектора криминальной полиции. Мобильный телефон изъят и после завершения досудебного следствия будет возвращен владельцу.

В полиции действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Лебедин
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