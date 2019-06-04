Погода в Сумах: прогноз на выходные

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, грозу. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 17-19 °С, днем 28-30 °С.
По прогнозу областного Гидрометцентра, 13 июня днем по г. Сумы и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
В западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами ожидаются град и шквалы...
До конца недели на Сумщине будет жарко и без осадков....