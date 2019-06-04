Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу, 15 июня, в Сумах ожидается гроза (1-й уровень опасности, желтый).

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, грозу. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 17-19 °С, днем 28-30 °С.