В центре Сум средь бела дня двое напали с молотком на жителя Сумщины (видео)

12 июня, около 15 часов, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, к инспекторам обратился мужчина и сообщил, что стал свидетелем нападения на прохожего двумя неизвестными.
Патрульные, не теряя ни минуты, вызвали бригаду медиков для мужчины, поскольку он получил телесные повреждения в области шеи, и начали выяснять обстоятельства происшествия.
41-летний житель Лебединского района рассказал инспекторам, что сидел на скамейке в сквере и ждал автобус. Неожиданно к нему подошли двое неизвестных. Один из них нанес ему удар молотком в область шеи и выхватил из рук пакет с личными вещами. Пострадавший потерял сознание, а злоумышленники скрылись. К счастью, свидетель происшествия, увидев пеший наряд патрульных, сразу обратился к ним за помощью.
Установив приметы нападавших, стражи порядка сразу же передали информацию другим экипажам.
Уже через 20 минут неподалеку от места происшествия, на улице Ильинской, инспекторы услышали шум у маршрутного автомобиля Рута. Подойдя ближе, они увидели рядом двух граждан, которые имели приметы вероятных злоумышленников. Мужчины имели признаки наркотического опьянения и вели себя неадекватно. Один из них размахивал молотком, чем создавал опасность гражданам.
Патрульные вместе с водителем автомобиля их задержали. Кроме молотка, у 26- и 32-летних мужчин был нож, а также тот самый похищенный пакет.
На месте работала следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.
Сейчас действия мужчин квалифицируются по ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) УК.
К 8 годам лишения свободы осужден житель Тростянецкого района, который совершил разбойное нападение на 87-летнюю пенсионерку....
Четверо мужчин ворвались в дом, избили несовершеннолетнего брата хозяйки и, угрожая другим членам семьи топором и пистолетом, забрали 2500 гривен,...
По данным Сумской городской больницы № 1, мужчине с ранением руки оказали медицинскую помощь в травмпункте и отпустили на амбулаторное...
Разбойное нападение совершено на дом сумского предпринимателя....
Вовремя полученное сообщение о совершенном преступлении позволило работникам полиции оперативно задержать злоумышленников и привлечь их к ответственности....