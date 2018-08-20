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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре Сум средь бела дня двое напали с молотком на жителя Сумщины (видео)

Патрульные задержали двух мужчин, которые, вероятно, причастны к совершению разбойного нападения.

12 июня, около 15 часов, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, к инспекторам обратился мужчина и сообщил, что стал свидетелем нападения на прохожего двумя неизвестными.

Патрульные, не теряя ни минуты, вызвали бригаду медиков для мужчины, поскольку он получил телесные повреждения в области шеи, и начали выяснять обстоятельства происшествия.

41-летний житель Лебединского района рассказал инспекторам, что сидел на скамейке в сквере и ждал автобус. Неожиданно к нему подошли двое неизвестных. Один из них нанес ему удар молотком в область шеи и выхватил из рук пакет с личными вещами. Пострадавший потерял сознание, а злоумышленники скрылись. К счастью, свидетель происшествия, увидев пеший наряд патрульных, сразу обратился к ним за помощью.

Установив приметы нападавших, стражи порядка сразу же передали информацию другим экипажам.

Уже через 20 минут неподалеку от места происшествия, на улице Ильинской, инспекторы услышали шум у маршрутного автомобиля Рута. Подойдя ближе, они увидели рядом двух граждан, которые имели приметы вероятных злоумышленников. Мужчины имели признаки наркотического опьянения и вели себя неадекватно. Один из них размахивал молотком, чем создавал опасность гражданам.

Патрульные вместе с водителем автомобиля их задержали. Кроме молотка, у 26- и 32-летних мужчин был нож, а также тот самый похищенный пакет.

На месте работала следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Сейчас действия мужчин квалифицируются по ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) УК.

Право Разбойное нападение
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