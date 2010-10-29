Рыбку жалко: спасая аквариумных рыбок, сумчанин совершил преступление (видео) Около полуночи на служебный планшет группы реагирования полиции охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации магазина в одном из спальных районов города.

Уже через две минуты экипаж прибыл по указанному адресу и застал в помещении торговой точки, рядом с автоматом для продажи воды, неизвестного мужчины. Тот возился, пытаясь набрать жидкость в полиэтиленовую бутылку.

35-летнего мужчину задержали и допросили. Он рассказал: на остановке общественного транспорта случайно разбил стеклянную банку, в которой вез домой аквариумных рыбок. Чтобы спасти «живность», быстро собрал их и побежал в ближайший магазин, где, как он знал, находился аппарат продажи воды. В пылу не заметил, что дверь была заперта на замок - от сильного толчка тот сломался, и он вошел в помещение.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, которая осмотрела место происшествия и задокументировала факт незаконного проникновения в помещение. Теперь мужчина общается с работниками полиции, которые выясняют причины этого поступка, среди других версий проверяется и та, которую озвучил сам подозреваемый.