Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:533

Чемпионат Сумщины: анонс 4-го тура

15 июня пройдут матчи чемпионата Сумской области по футболу в высшей и первой лигах.

Высшая лига

16:00 Тростянец

ФК «Тростянец-2» Тростянец - ФК «Велетень» Глухов

16:55 Кролевец

ФК «Кролевец» Кролевец - ФК «Ромны» Ромны

17:00 Шостка

ФК «Шостка» Шостка – ФК «Тростянец» Тростянец

17:00 Снежки

ФК «Гранум» Снежки - ФК «LS Group» Сумской р-н

Первая лига

17:00 Краснополье

«Явор» Краснополье - «Колос» Севериновка

17:00 Путивль

«Ярославна» Путивль - «Кристалл» Конотопский р-н

17:00 Сумы

«Барса» Сумы - «Лебединец» Лебедин

17:00 Белополье

«Авангард» Белополье - «Сейм» Путивль

Спорт Анонс Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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