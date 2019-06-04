Чемпионат Сумщины: анонс 4-го тура

Высшая лига
16:00 Тростянец
ФК «Тростянец-2» Тростянец - ФК «Велетень» Глухов
16:55 Кролевец
ФК «Кролевец» Кролевец - ФК «Ромны» Ромны
17:00 Шостка
ФК «Шостка» Шостка – ФК «Тростянец» Тростянец
17:00 Снежки
ФК «Гранум» Снежки - ФК «LS Group» Сумской р-н
Первая лига
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - «Колос» Севериновка
17:00 Путивль
«Ярославна» Путивль - «Кристалл» Конотопский р-н
17:00 Сумы
«Барса» Сумы - «Лебединец» Лебедин
17:00 Белополье
«Авангард» Белополье - «Сейм» Путивль
В Киеве состоялась жеребьевка полуфиналов чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд....
12 июня прошли ответные матчи ¼ финала чемпионата Украины по футболу серди аматоров....
16 июня в с. Осоевка Краснопольского района состоится матч за Суперкубок Сумской области....
16 июня в Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км....
9 июня на стадионе «Юбилейный» был сыгран финальный матч «FOMENKO CUP 2019»....