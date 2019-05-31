Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50248

В Сумах самогонщик пытался подкупить участкового

Владелец «самогонный точки» попытался откупиться от ответственности за изготовление и продажа самодельного алкоголя.

Когда старшему участковому неравнодушные граждане сообщили о том, что в одном из частных домов гонят и реализуют самогон, он сразу начал соответствующую проверку. К тому же, хозяин указанного дома ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за хранение подобной «продукции».

Однако во время общения с 46-летним владельцем дома тот, чтобы участковый проигнорировал информацию об изготовлении самогона и не реагировал на такие сообщения в дальнейшем, предложил офицеру одну тысячу гривен. Старший участковый не только категорически отказался от «сделки», но и в предусмотренном законом порядке сообщил об этом руководство горотдела полиции и соответствующие правоохранительные структуры.

Теперь сумчанину грозит не только административная ответственность за изготовление и реализацию самогона, но и уголовная ответственность - за предложение должностному лицу неправомерной выгоды, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Самогон
view counter

По тематике

Судью Хозяйственного суда Сумщины разоблачили на взятке
10.06.2019 19:00

Судью Хозяйственного суда Сумщины разоблачили на взятке

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 июня разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении...

Узбек пытался подкупить сумских пограничников
05.06.2019 11:16

Узбек пытался подкупить сумских пограничников

В пункте контроля «Конотоп» гражданин Узбекистана пытался подкупить пограничников....

03.06.2019 18:43

На Сумщине пытались подкупить полицейских

За предложение неправомерной выгоды полицейскому ахтырчанин предстанет перед судом....

На Сумщине полицейским снова предлагали взятку
31.05.2019 17:37

На Сумщине полицейским снова предлагали взятку

Чтобы полицейские «закрыли глаза» на кражу и незаконную перевозку древесины, 39-летний мужчина предложил им две тысячи гривен в качестве взятки....

На Сумщине поймали сразу двух на попытке подкупить полицейского
31.05.2019 14:25

На Сумщине поймали сразу двух на попытке подкупить полицейского

На Сумщине разоблачили двух человек, которые пытались подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности....

view counter
view counter

Статьи

Чи залежить вартість товару від його якості та безпеки?
Сегодня 15:53
Мемориал воинам АТО: трудности передачи
Вчера 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
Вчера 09:22
Пока не позеленеют
12.06.2019 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 3
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.