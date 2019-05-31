В Сумах самогонщик пытался подкупить участкового Владелец «самогонный точки» попытался откупиться от ответственности за изготовление и продажа самодельного алкоголя.

Когда старшему участковому неравнодушные граждане сообщили о том, что в одном из частных домов гонят и реализуют самогон, он сразу начал соответствующую проверку. К тому же, хозяин указанного дома ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за хранение подобной «продукции».

Однако во время общения с 46-летним владельцем дома тот, чтобы участковый проигнорировал информацию об изготовлении самогона и не реагировал на такие сообщения в дальнейшем, предложил офицеру одну тысячу гривен. Старший участковый не только категорически отказался от «сделки», но и в предусмотренном законом порядке сообщил об этом руководство горотдела полиции и соответствующие правоохранительные структуры.

Теперь сумчанину грозит не только административная ответственность за изготовление и реализацию самогона, но и уголовная ответственность - за предложение должностному лицу неправомерной выгоды, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.