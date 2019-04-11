Сумчанке стало плохо в маршрутке: водителю было плевать

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Сергей Шульга.
«Сегодня примерно в 13.00 на пр.Лушпы напротив ТЦ "Березка" девушке стало плохо от духоты, которая стояла в маршрутке № 7, и она потеряла сознание. Ей помогли выйти и посадили на остановке. Этот горе-водитель на просьбы людей открыть люки просто проигнорировал и направился дальше, даже не выйдя и не поинтересовавшись, как чувствует себя девушка, которой стало плохо. Друзья! Поможем сделать известным этого человека», - написал сумчанин.
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