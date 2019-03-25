В июне цена газа для сумчан снизится на 10,7% Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление по цене газа для бытовых потребителей.

В связи с изменениями, которые Кабинет министров внес в постановление №293 от 3 апреля 2019 года, цена газа для бытовых потребителей в Сумской области с 1 июня по 30 июня 2019 года составляет 7 668,64 грн за 1000 куб. м.

Указанная цена включает стоимость газа, услуги транспортировки и распределения и НДС.

Изменения утверждены постановлением КМУ №485 от 5 июня 2019 года, которое было опубликовано 11 июня, сообщает ООО «Сумыгаз Сбыт».