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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18268

В июне цена газа для сумчан снизится на 10,7%

Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление по цене газа для бытовых потребителей.

В связи с изменениями, которые Кабинет министров внес в постановление №293 от 3 апреля 2019 года, цена газа для бытовых потребителей в Сумской области с 1 июня по 30 июня 2019 года составляет 7 668,64 грн за 1000 куб. м.

Указанная цена включает стоимость газа, услуги транспортировки и распределения и НДС.

Изменения утверждены постановлением КМУ №485 от 5 июня 2019 года, которое было опубликовано 11 июня, сообщает ООО «Сумыгаз Сбыт».

Экономика Газ Снижение тарифов
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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