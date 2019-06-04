Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:0030

На Сумщині робота ОВК №158 заблокована

Робота ОВК №158 (частина Зарічного району міста Сум, Білопільський, Краснопільський, Сумський райони) наразі заблокована через відсутність заступника голови та секретаря комісії. У решті округів Сумщини спостерігачі також фіксують незначні проблеми

Після того, як 31 травня ЦВК сформувала склад ОВК №158, комісія провела лише одне засідання, на якому прийняли присягу 11 членів комісії з 18. Заступник голови та секретар комісії відмовились від виконання своїх обов’язків. І досі це питання не вирішено, пише ОПОРА.

Голова ОВК №158 Ніна Лазаренко так прокоментувала ОПОРІ цю ситуацію: “Заступника голови комісії досі немає – його має призначити штаб ПП “Нова політика”. А квота секретаря в ОВК №158 за ВО “Свобода”. Щодо першої призначеної на посаду секретаря людини ЦВК прийняло заміну. Але коли я зв’язалась із членом комісії, якого призначили на заміну, він повідомив, що давав згоду працювати членом комісії, а не секретарем і написав відповідну заяву. Цю заяву я подала у ЦВК і станом на 13 червня ні рішення про відсторонення, ні про заміну немає”.

Юлія Левченко, голова Сумської міської організації ВО “Свобода”, у своєму коментарі ОПОРІ повідомила наступне: “Вийшло непорозуміння із нашим представником, якого поставили на заміну. Згоду бути членом комісії він давав, але повідомив нам, що голова комісії дала йому на підпис документ про згоду виконувати обов’язки секретаря, до чого він не був готовий. Наразі ми шукаємо, але поки що не знайшли людини, яку можна було би поставити на заміну”.

У Глухові ж ОВК №159 працює без заступника голови. Також комісія досі не має повного матеріально-технічного забезпечення.

Спостерігачу ОПОРИ у ОВК №159 голова комісії Тетяна Якименко прокоментувала так: "Після проведення заміни на цю посаду, затвердженої ЦВК, вже нова заступниця голови двічі не з’являлась на засідання ОВК. Також у ОВК сталось кілька конфліктних ситуацій. Зокрема, члени комісії досі не дійшли згоди щодо осіб зі складу комісії, які виконуватимуть свої повноваження на платній основі. Також член комісії від ВО “Батьківщина” висунув претензії до голови комісії щодо непогодження з членами питання укладання договорів зі спеціалістами”.

В ОВК №162 та №157 спостерігачі ОПОРИ значних порушень та проблем не виявили. ОВК №162 мала проблеми з технічним забезпеченням, які наразі вже майже виправлені – 14 червня очікують лише проведення захищеної лінії. А у ОВК №157 спостерігачів ОПОРИ офіційно зареєстрували, однак посвідчень вони так і не отримали.

Голова ОВК №157 Людмила Олійник прокоментувала цю ситуацію так: “Посвідчення спостерігачів не видали, бо досі не отримали бланки”.

 
Политика Выборы-2019
view counter

По тематике

Север Сумщины снова достанется экс-регионалам?
05.06.2019 11:34

Север Сумщины снова достанется экс-регионалам?

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет вытсавлять своих кандидатов в округах № 159 и 160....

view counter
view counter

Статьи

Чи залежить вартість товару від його якості та безпеки?
Сегодня 15:53
Мемориал воинам АТО: трудности передачи
Вчера 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
Вчера 09:22
Пока не позеленеют
12.06.2019 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 3
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.