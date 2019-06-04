На Сумщині робота ОВК №158 заблокована Робота ОВК №158 (частина Зарічного району міста Сум, Білопільський, Краснопільський, Сумський райони) наразі заблокована через відсутність заступника голови та секретаря комісії. У решті округів Сумщини спостерігачі також фіксують незначні проблеми

Після того, як 31 травня ЦВК сформувала склад ОВК №158, комісія провела лише одне засідання, на якому прийняли присягу 11 членів комісії з 18. Заступник голови та секретар комісії відмовились від виконання своїх обов’язків. І досі це питання не вирішено, пише ОПОРА.

Голова ОВК №158 Ніна Лазаренко так прокоментувала ОПОРІ цю ситуацію: “Заступника голови комісії досі немає – його має призначити штаб ПП “Нова політика”. А квота секретаря в ОВК №158 за ВО “Свобода”. Щодо першої призначеної на посаду секретаря людини ЦВК прийняло заміну. Але коли я зв’язалась із членом комісії, якого призначили на заміну, він повідомив, що давав згоду працювати членом комісії, а не секретарем і написав відповідну заяву. Цю заяву я подала у ЦВК і станом на 13 червня ні рішення про відсторонення, ні про заміну немає”.

Юлія Левченко, голова Сумської міської організації ВО “Свобода”, у своєму коментарі ОПОРІ повідомила наступне: “Вийшло непорозуміння із нашим представником, якого поставили на заміну. Згоду бути членом комісії він давав, але повідомив нам, що голова комісії дала йому на підпис документ про згоду виконувати обов’язки секретаря, до чого він не був готовий. Наразі ми шукаємо, але поки що не знайшли людини, яку можна було би поставити на заміну”.

У Глухові ж ОВК №159 працює без заступника голови. Також комісія досі не має повного матеріально-технічного забезпечення.

Спостерігачу ОПОРИ у ОВК №159 голова комісії Тетяна Якименко прокоментувала так: "Після проведення заміни на цю посаду, затвердженої ЦВК, вже нова заступниця голови двічі не з’являлась на засідання ОВК. Також у ОВК сталось кілька конфліктних ситуацій. Зокрема, члени комісії досі не дійшли згоди щодо осіб зі складу комісії, які виконуватимуть свої повноваження на платній основі. Також член комісії від ВО “Батьківщина” висунув претензії до голови комісії щодо непогодження з членами питання укладання договорів зі спеціалістами”.

В ОВК №162 та №157 спостерігачі ОПОРИ значних порушень та проблем не виявили. ОВК №162 мала проблеми з технічним забезпеченням, які наразі вже майже виправлені – 14 червня очікують лише проведення захищеної лінії. А у ОВК №157 спостерігачів ОПОРИ офіційно зареєстрували, однак посвідчень вони так і не отримали.

Голова ОВК №157 Людмила Олійник прокоментувала цю ситуацію так: “Посвідчення спостерігачів не видали, бо досі не отримали бланки”.