Сумская теннисистка удачно выступила в Харькове 10-14 июня в Харькове проходил теннисный турнир «Шоколадная ракетка by Babolat».

В турнире U12 2-й категории ФТУ выступала воспитанница сумкой «Теннисной академии» Ангелина Малёванная, которая заняла 4-ое место в одиночке, а в паре с Алисией Кудрявцевой (Харьков) дошла до полуфинала.