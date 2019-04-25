Сумская теннисистка удачно выступила в Харькове

В турнире U12 2-й категории ФТУ выступала воспитанница сумкой «Теннисной академии» Ангелина Малёванная, которая заняла 4-ое место в одиночке, а в паре с Алисией Кудрявцевой (Харьков) дошла до полуфинала.
27-29 мая в Сумах состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТА1» среди юношей и девушек до 12 лет....
В Исландии завершился теннисный турнир Kopavogur Open U16....
Сегодня, 3 мая, в Кишиневе завершился юниорский (до 18 лет) турнир по теннису Cupa Chisinau....
1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису....
1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису....