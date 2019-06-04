В Сумах полиция изъяла 2,5 тонны наркосырья Почти две с половиной тонны смеси маковых семян и соломки изъяли работники полиции со склада и нескольких торговых мест в Сумах.

Сегодня, 15 июня, работники управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП области, при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством прокуратуры области провели ряд обысков, в ходе которых изъяли рекордное для Сумщины количество наркотического сырья - две с половиной тонны смеси маковых семян и соломки.

«Наши оперативники и следователи в рамках ранее открытого уголовного производства выяснили, что пятеро сумчан, двое мужчин и три женщины, занимались доставкой и реализацией под видом мака кондитерского наркосырья, - комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности начальника ГУНП области Вадим Дзюбинский. - Товар доставлялся из Кропивницкого, где сейчас идут подобные оперативно-розыскные действия, в рамках которых изъято 28 тонн аналогичного сырья. Уже в Сумах смесь соответствующим образом измельчали, обрабатывали, фасовали и продавали наркозависимым лицам, которые затем изготавливали из этого сырья и инъекционно употребляли опий ацетилированный. По ценам «черного рынка» стоимость все изъятого составляет миллион гривен».

Сейчас следственные действия продолжаются, все пятеро сумчан, чей возраст составляет от 30 до 50 лет, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Четырем из них уже объявлены сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумщины.