Сумские лучники отличились на кубке Украины В Черновцах завершился первый этап кубка Украины по стрельбе из лука.

Сумчане завоевали на турнире 4 медали. «Золото» - у женской команды (Евгения Бадулина, Ирина Хочина, Евгения Чибисова), «серебро» - у Евгении Бадулиной в индивидуальных стрельбах, «бронза» - у мужской команды (Владислав Лисняк, Тимофей Ракитин, Никита Шишкин) и в миксте (Никита Шишкин и Евгения Чибисова).