Сумские лучники отличились на кубке Украины

Сумчане завоевали на турнире 4 медали. «Золото» - у женской команды (Евгения Бадулина, Ирина Хочина, Евгения Чибисова), «серебро» - у Евгении Бадулиной в индивидуальных стрельбах, «бронза» - у мужской команды (Владислав Лисняк, Тимофей Ракитин, Никита Шишкин) и в миксте (Никита Шишкин и Евгения Чибисова).
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