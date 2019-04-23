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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:32312

Сумские лучники отличились на кубке Украины

В Черновцах завершился первый этап кубка Украины по стрельбе из лука.

Сумчане завоевали на турнире 4 медали. «Золото» - у женской команды (Евгения Бадулина, Ирина Хочина, Евгения Чибисова), «серебро» - у Евгении Бадулиной в индивидуальных стрельбах, «бронза» - у мужской команды (Владислав Лисняк, Тимофей Ракитин, Никита Шишкин) и в миксте (Никита Шишкин и Евгения Чибисова).

Спорт Стрельба из лука
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Сумские лучники выступили на чемпионате мира
14.06.2019 10:38

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Сумские лучницы отличились во Львове

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Сумские лучники с медалями чемпионата Украины
23.04.2019 21:56

Сумские лучники с медалями чемпионата Украины

19-24 апреля в новой Каховке проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука....

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11.06.2019 16:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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