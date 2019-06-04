Сумские хоккеистки стали седьмыми в Бэнбридже

В последней игре за 7-е место наши девчата как неудачник группового турнира сошлись с сингапурками, которые заняли 4-е место в другой группе. Игра удачно сложилась для наших девушек, которые победили 3:0 благодаря голам Евгении Керноз, Юлии Шевченко и Екатерины Самоходченко.
Пять команд СДЮШОР «Динамо» приняли участие в международном турнире по хоккею на траве «Bee Happy International Youth Hockey Tournament»....
11 июня в североирландском Бэнбридже завершился групповой этап полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года....
7-10 июня в Вене (Австрия) проходил Eurohockey Club Challenge II среди женских команд....
Сегодня, 9 июня, в полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года, которые проходят в североирландском Бэнбридже, стартовал второй тур....
Сегодня, 8 июня, в североирландском Бэнбридже стартовали полуфинальные отборочные соревнования к Олимпийским играм 2020 года....