Сумские хоккеистки стали седьмыми в Бэнбридже 15 июня в североирландском Бэнбридже женская украинская сборная завершила свои выступления в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года.

В последней игре за 7-е место наши девчата как неудачник группового турнира сошлись с сингапурками, которые заняли 4-е место в другой группе. Игра удачно сложилась для наших девушек, которые победили 3:0 благодаря голам Евгении Керноз, Юлии Шевченко и Екатерины Самоходченко.