Сумские стритболисты стали вторыми в Харькове 15 июня в Харькове проходил USL 3Х3 PRO Tour Kharkiv.

В соревнованиях участвовала и команда БК «СумДУ». На пути к наградам наши выиграли все групповые встречи у коллективов из Харькова, Киева и Днепра. В полуфинале уверенно переиграли команду из Полтавы, а в финале лишь одним пунктом уступили опытным хозяевам. Серебряные медали получили Игорь Стародуб, Григорий Алтухов, Всеволод Чесак, Иван Торба и тренер Ярослав Ковалев.