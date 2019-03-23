Сумские стритболисты стали вторыми в Харькове

В соревнованиях участвовала и команда БК «СумДУ». На пути к наградам наши выиграли все групповые встречи у коллективов из Харькова, Киева и Днепра. В полуфинале уверенно переиграли команду из Полтавы, а в финале лишь одним пунктом уступили опытным хозяевам. Серебряные медали получили Игорь Стародуб, Григорий Алтухов, Всеволод Чесак, Иван Торба и тренер Ярослав Ковалев.
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