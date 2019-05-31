В Сумах наркотиками торговали прямо в магазине В Сумах прекращена масштабная деятельность группы лиц в сфере незаконнного оборота наркотических средств.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками полиции установлено, что супруги организовали в г. Сумы сбыт наркотических средств, а именно маковых семян и соломки наркозависимым лицам. Супруги, в собственности которых есть магазин и киоск, заставляли двух подчиненных продавщиц параллельно с продажей товара под видом мака кондитерского реализовывать наркотическое смесь постоянным соответствующим клиентам.

Сырье наркоторговцы покупали в г. Кропивницкий. Во время обысков на одном из складов в указанном городе изъято около 1 тыс. мешков с маковой смесью. Кроме того, в г. Сумы в магазине по ул. Холодногорской изъято 3 мешка, а в киоске по ул. Интернационалистов - 2,5 мешка наркотической смеси.

Всем четырем в субботу, 15 июня 2019 года, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины. Мужа, жену и одну продавщицу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Относительно еще одной продавщицы, которой 64 года, решается вопрос о применении домашнего ареста.

Сейчас следственные действия продолжаются. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.