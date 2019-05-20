Сумские ходоки стали вторыми на домашнем чемпионате Украины

В соревнованиях на пр. Шевченко приняли участие 41 спортсмен со всей Украины плюс гости из Беларуси. Сумчане на семерых завоевали три медали: второе место у Олега Свистуна среди молодежи до 23 лет – 1:26:35, третье – у Сергей Свитличного среди мужчин – 1:24:50 и Юлии Балым среди молодежи – 1:48:31.
В общем зачете сборная области стала второй, пропустив вперед только волынян.
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