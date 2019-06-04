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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:18218

Шосткинские хоккеисты выиграли чемпионат Украины среди 13-летних

13-15 июня в Черкассах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2005-2006 г.р.

В турнире приняли участие 9 команд, в том числе КДЮСШ «Барса» из Шостки. Наши земляки в подгруппе обыграла команды ДЮСШ № 1 г. Черкассы 14:0, Сборную Черкасской области 12:0, «Авангард» г. Калиновка 6:0, «Политехник» г.Коростень 2:0. В финальной группе турнира сыграли вничью с командой «Старт» Бердичевский район 0:0 и в решающей игре за первое место выиграли у сборной Винницкой области 1:0.

Состав чемпионов: вратари Гапеев Андрей (лучший вратарь) и Карпенко Артем. Полевые игроки: Богданов Дмитрий (лучший защитник), Мехтиев Артем, Кляпчук Максим, Бойко Станислав, Петренко Евгений (лучший бомбардир), Алисов Иван, Дюндик Ярослав, Шевель Кирилл, Киричек Егор, Самоха Дмитрий. Готовили команду тренерв Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь.

Спорт КДЮСШ Барса Хоккей на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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