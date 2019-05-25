Сумские боксеры с медалями чемпионата Украины 16 июня в Умани завершился чемпионат Украины по боксу среди школьников 2005-2006 г.р.

Спортсмены из Сумской области на завоевали одно первое место - Коренев Евгений (весовая категория до 48 кг), четыре вторых места - Залавский Виталий (62 кг), Белоус Владимир (72 кг), Зайченко Илья (46 кг) и Щебетько Кирилл (37 кг) и два третьих места - Березин Егор (41,5 кг) и Сухой Александр (65 кг).