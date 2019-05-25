Сумские боксеры с медалями чемпионата Украины

Спортсмены из Сумской области на завоевали одно первое место - Коренев Евгений (весовая категория до 48 кг), четыре вторых места - Залавский Виталий (62 кг), Белоус Владимир (72 кг), Зайченко Илья (46 кг) и Щебетько Кирилл (37 кг) и два третьих места - Березин Егор (41,5 кг) и Сухой Александр (65 кг).
На выходных в Харькове в спортивном комплексе «Локомотив» проходил турнир по боксу регионального филиала «Южной железной дороги»....
На сайте Федерации бокса Украины опубликовано официальное заявление ФБУ относительно событий вокруг Федерации бокса Сумщины....
Шосткинский боксер Иван Редкач провел дебютный поединок в полусреднем весе (66,678 кг)....
Сейчас сразу двое утверждают, что они президенты Федерации бокса области....
Сегодня, 25 мая, в Борисполе завершился чемпионат украины по боксу среди школьников....